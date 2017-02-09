根據聯合國國際勞工組織（ILO）估計，全球每年有600萬到800萬人被販賣，其中有120萬為兒童。而根據聯合國毒品與犯罪辦公室（UNDOC）《2014年度全球人口販賣報告》（Global Report on Trafficking in Persons 2014）有49%的被販賣人口為婦女，其中有21%是女童，兩者合計70%。美國一名退休空服員在接受媒體訪問時，道出了過去曾機警的從人口販子手中救出差點遭到人口販賣的少女，讓人了解到空服員不只有服務乘客，也需察言觀色以因應各種狀況。

綜合外媒報導，49歲的退役空服員費德蕊可（Sheila Frederick）過去任職於阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines），近日她接受媒體訪問、提到令她印象深刻的一次出勤是6年前（2011年）一架由西雅圖飛往舊金山的航班，她一如往常的飛機上工作時，一同搭乘此航班的男子及小女孩，這對旅客外觀上明顯地差異引起了她的注意。那名年約14、15歲的少女蓬頭垢面、衣服也皺巴巴，與一旁穿著體面的男子形成強烈對比。

她直覺，事情有些不對勁，費德蕊可便上前與兩人攀談，此時男子明顯起了警戒心、少女則怯懦的低頭不發一語。費德蕊可認為事有蹊蹺，於是以唇語暗示女孩去廁所一趟，自己則先行在廁所鏡子留下「你需要幫助嗎？」之訊息，過了一會發現女孩留下「我需要幫助」的求救訊息。費德蕊可連忙通知機長，讓該名人口販子在下機後隨即被逮捕，費德蕊可的機警順利救出少女。

費德蕊可還表示，事後留了自己的電話號碼給了小女孩，兩人一直都有保持聯繫，現在這名少女已經是位大學生了。據了解，每年有超過5萬名的女性被販賣至美國從事賣淫，現今空服員訓練中也包含如何解讀遭人口販賣者的求救暗示。 （吳雯淇／綜合報導）