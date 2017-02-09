亂世英雄 37《烈火封神》牙行玩法介紹北京新浪網 (2017-02-09 18:01)
37《烈火封神》是由成都酷哆啦科技有限公司研發的多人在線ARPG網頁遊戲。亂世之中必有英雄，玩家拯救蒼生斬妖除魔開始征途！遊戲中的人物，怪物均採用全新的高品質設計，動作自然，形象生動；遊戲場景精美恢弘，音效清晰逼真，讓人身臨其境。華麗的技能和順暢的操作手感帶來極致的戰鬥體驗。
37《烈火封神》官網地：http://www.37.com/lhfs/
1.牙行出售商品均可購買以及出售。
2.點擊出售按鈕可出售商城對應的商品。
3.玩家僅能在牙行商品存量出現空缺時才能出售，出售個數不超過商品上限與當前個數的差值。
4.每個玩家成功購買一次商品，對應商品的存量即扣除對應數量。
5.每個玩家成功出售一次商品，對應商品的存量則增加對應數量。
亂世之中必有英雄，玩家拯救蒼生斬妖除魔開始征途！遊戲中的人物，怪物均採用全新的高品質設計，動作自然，形象生動；遊戲場景精美恢弘，音效清晰逼真，讓人身臨其境。華麗的技能和順暢的操作手感帶來極致的戰鬥體驗。
37《烈火封神》官網地：http://www.37.com/lhfs/
37遊戲平台：http://www.37.com/
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