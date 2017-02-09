2017亞布力中國企業家論壇近日拉開帷幕，小米科技董事長兼CEO雷軍在現場暢談小米「新常態」，在現場提問環節，雷軍表示，華為也是中國企業的驕傲，華為今天之所以做得很好也是小米的貢獻，但骨子裡，華為不具有互聯網思維。

國際數據公司（IDC）最新發佈的手機季度跟蹤報告顯示，2016年第四季度，中國智能手機市場出貨量同比增長18.7%，呈現出了高速增長的態勢。其中，OPPO、華為、vivo位列中國智能手機市場全年出貨量前三甲，佔市場份額近半。而另一面是曾經出貨量領跑行業的小米卻出現了下跌現象，出貨量增速同比暴跌40.5%。另外從全年的出貨量增幅來看小米同比下跌也達到了36%。關於小米與OPPO、華為、vivo的競爭關係也由此成為現場提問的重要關注點。

在被問到是否承認華為也具有互聯網思維時，雷軍表示，華為也是中國企業的驕傲，華為今天之所以做得很好也是小米的貢獻。五年前華為開始做手機，也是學習小米做產品、做用戶體驗。但骨子裡，華為不具有互聯網思維。「是小米開始之後，大家一起把山寨機市場打沒了。」

至於如何看待OPPO的快速增長，雷軍則稱它是非常值得尊重的中國企業，希望中國能湧現更多小米、華為、OPPO這樣的企業。

From：3DM