美國英特爾發佈消息說，將向美國西部亞利桑那州的半導體工廠投資70億美元，這個投資計劃最多可創造約3千個就業機會。英特爾此舉是在響應美國總統川普要求產業界擴大美國國內雇用的要求。



英特爾首席執行官科再奇早上訪問白宮時，與川普共同發佈了這一消息。



英特爾在美國的4個州擁有半導體工廠。預定投資70億美元的是位於亞利桑那州錢德勒的設施。英特爾2011年公佈了這個工廠的建設計劃，原定2013年投入運轉，但因個人電腦市場縮小，2014年無限期延長了投入運轉的時間。



(圖片來源 intel 官網)



