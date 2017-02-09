英教堂警察恢復逮捕權中廣新聞網 (2017-02-09 17:40)
英國最早的警察「約克教堂」專屬警察，又可以逮捕嫌犯了。
目前英國的警察是一八二九年成立的。不過，早在十三世紀「約克大教堂」就有了自己的警察，負責維護教堂內外的治安。以往，他們擁有跟警察一樣的權力。八十年前，英國警察收回了他們多數的警察權，只讓他們負責教堂內外的安全維護，要是有人不服取締，教堂警察得報警處理。
最近，「約克大教堂」和約克警局談妥，恢復教堂警察攜帶警棍和逮捕滋事份子的權力。但是，他們得先到警局受訓。
除了約克教堂以外，英國的坎特柏里大教堂、羅馬的聖伯多祿大教堂、美國華盛頓的國家大教堂也都有專屬的教堂警察。
(圖片來源約克教堂警察官網)
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