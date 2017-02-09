（中央社記者李晉緯台北9日電）中華職棒3月25日的開幕戰由富邦對中信，比賽場地原在新莊、澄清湖兩地抉擇，但中職秘書長朱康震今天表示，在相關協商完成後，富邦決定在新莊棒球場進行比賽。



中華職棒新球季的開幕戰由去年總冠軍富邦悍將（原義大犀牛）出戰中信兄弟，富邦原屬意在北部球場打開幕戰，但因配合2017台北世大運，北部場地難以外借，富邦轉考慮以澄清湖棒球場為開幕戰場地。



但在緊急協調後，新北市政府同意租借部分時段場地供職棒使用，富邦於是再改以新莊棒球場為開幕戰場地。



朱康震表示，富邦已經向聯盟提出，希望以新莊作為開幕戰場地，在相關限制排除後，3月25日這場富邦對中信的開幕戰，確定將在新莊開打。1060209