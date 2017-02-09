南韓農林畜產食品部今天召開記者會表示，南韓首次同時出現A型和O型「口蹄疫」疫情，因此決定將口蹄疫預警級別，上調至一級預警「嚴重」階段。



這是南韓七年來首度將口蹄疫預警級別上調到「嚴重」階段。



（王長偉首爾報導）



