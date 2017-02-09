Lamigo桃猿今天全隊參加機場捷運通車試乘的記者會，除了體驗捷運通車的便利外，也公佈了球隊明年的口號「捷」。除了暗示球季大捷、戰績長紅外，也是象徵快速、敏捷的球隊特色，未來一年會繼續用速度戰壓迫對手。

桃猿過去就是在壘上特別積極的球隊，去年有4人佔據盜壘榜的前4名，包括盜壘王林智平(26)、王柏融(24)、陳俊秀(21)、陽耀勳(19)，讓其他3隊是望塵莫及。

新的一季即將開始，領隊劉玠廷說本季將會用速度戰繼續攻城掠地，還表示「桃猿加桃捷，將會連戰皆捷。」另外，也希望球迷能來3/28舉辦的桃捷趴與球員們一起同樂，順便享受捷運的便利。

有趣的是，統一獅在由黃甘霖擔任總教練後，也打出「速度戰」的口號，希望能找回昔日壘上的強勢作風。也讓兩隊本季的碰頭，話題性十足。