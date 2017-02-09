日本媒體《報知體育》今天專訪陽岱鋼，並專文介紹陽岱鋼是台灣的明星球員，他也首度透露簽下5年約，並把巨人戰績放第一為目標。

陽岱鋼在宮崎春訓第一天，就在附近參拜青島神社，並寫下「優勝」兩個字。

「新球季以球隊來說是希望拿下聯盟冠軍，然後日本一，個人而言我希望143場全勤出賽。」陽岱鋼說。

由於巨人隊是常勝軍團，陽岱鋼也因此感受到這樣的氣氛，而有了自覺。1月底的聯合自主練習，陽岱鋼也跟巨人隊主將坂本勇人交情良好，尤其坂本小他2歲，可以說是他的小老弟。

陽岱鋼說：「他告訴我很多東西，球隊的規定，例如出發時間前的集合時刻叫做『Giants Time』」

不過陽岱鋼來到新環境，還是感受到有點不太一樣。

「練習長度明顯不同，還有就是周圍都是明星球員，感覺也很棒，教練團中從總教練高橋由伸、江藤智打擊教練，二岡智宏打擊教練，都是我小時候很喜歡的球員，春訓第一天讓我好緊張。」陽岱鋼說。

不過畢竟是卸下穿了11年的火腿球衣，改披巨人隊戰袍。

陽岱鋼說：「我真的很謝謝11年來照顧我的火腿隊，也認為自己要更有所成長，當要轉隊時很困擾，告訴自己「不成長不行」，巨人有很多明星球員，從中可以變成先發球員，希望可以挑戰看看，所以才決定轉隊。」

巨人隊是著名的兵多將廣，就連FA轉隊來的球員也沒有例外要整取先發位置。

「年輕球員也慢慢上來，也會給予不少壓力，雖然也會覺得有點恐怖，但在決勝負的世界，也不能輸給年輕球員。」陽岱鋼說。

本季將跟少遇到的央聯投手對決，跟洋聯投手不同之處？

陽岱鋼：「央聯投手需要上打擊區，也會以打者的視線去思考，這樣十分有趣，不過交流戰對戰時配球比較不同。每年我都以打到3成為目標，不過都沒法達成，感覺像是「瓶頸」，今年希望怎樣都要超越3成。」