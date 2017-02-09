▲中華隊。（圖／資料照中華棒協提供）

美國大聯盟今天公布經典賽（WBC）各隊的28人名單，ESPN隨即根據這分名單做了戰力排名，中華隊在16隊中排名第10；美國隊陣容雖然很夢幻，但ESPN認為衛冕軍多明尼加隊戰力最堅強。

ESPN評估，多明尼加隊由上屆賽會的MVP--Robinson Cano坐鎮，戰力相當強，先發九人分別是中外野手Starling Marte、游擊手Manny Machado、二壘手Robinson Cano、三壘手Adrian Beltre、指定打擊Nelson Cruz、右外野手Jose Bautista、一壘手Hanley Ramirez、捕手Welington Castillo、左外野手Gregory Polanco，這個陣容即使是美國隊，看了都會害怕。

ESPN認為美國隊戰力排名第二，最佳的先發九人是二壘手Ian Kinsler、指定打擊Daniel Murphy、一壘手Paul Goldschmidt、三壘手Nolan Arenado、右外野手Giancarlo Stanton、捕手Buster Posey、左外野手Christian Yelich、中外野手Adam Jones、游擊手Brandon Crawford。

委內瑞拉隊這次也是來勢洶洶，尤其是打擊群整齊且可怕，先發九人左外野手Odubel Herrera、二壘手Jose Altuve、一壘手Miguel Cabrera、右外野手Carlos Gonzalez、三壘手Martin Prado、指定打擊Victor Martinez、中外野手Ender Inciarte、捕手Salvador Perez、游擊手Alcides Escobar，因此整體排名第三。

日本隊雖然沒有旅美的大聯盟投手助陣，不過ESPN仍給予高評價，排名第四，上屆亞軍波多黎各隊排名第五，韓國隊排名第六。

接下來依序是墨西哥、古巴、荷蘭、中華、加拿大、哥倫比亞、義大利、以色列、澳洲及中國大陸。

若以分組情形來看，中華隊排名在韓國、荷蘭之後，比以色列還好，中華隊要晉級八強，確實是面臨場場苦戰。