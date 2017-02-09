桃園機場捷運將於3月2日正式通車，在此之前，也自2月16日開放民眾的試乘服務，而本日和球隊一同來參加試乘活動的桃猿總教練洪一中表示，自己非常期待，之後要去哪都會變的很方便。

「來到這裡這麼多年，期待很久了。」洪總表示，自己女兒和太太有時候也會來看球，轉車什麼的很不方面，之後如果捷運開通了，那可以節省很多時間。

他也說自己平常去台北最喜歡的就是坐捷運和公車，而且今天試乘時發現沿途風景很不錯，也是搭乘捷運的另一個樂趣。

被問到要是在路上被人家認出來怎麼辦，洪總笑著說，有球迷和自己打招呼也很好啊，這也是一種互動。