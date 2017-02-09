請辭中職秘書長 朱康震：等接任人選中央社 (2017-02-09 17:31)
（中央社記者李晉緯台北9日電）中華職棒秘書長朱康震在除夕宣布請辭，實際去留問題引發關注，朱康震今天表示，他已確定辭職，但考量接任人選問題，實際離開聯盟的日子還未定。
朱康震表示，因為他個人能力不夠，讓秘書長這份工作有不可承受之重，經過深思熟慮，兩個月前就先口頭和吳志揚請辭，當時吳志揚只說「別開玩笑了」、「再說吧」，他才在除夕發出電子郵件向聯盟員工道別，堅決表達辭意。
朱康震說，他很感謝會長及4球團這兩年來的關心、指導、指教，但「天下無不散筵席」，他正式離職的時間點還不確定，因為他雖有提有建議的接任人選，但會長也需要時間尋找接任人選，等會長有屬意的人選後，他才會和新任秘書長交接。
接下來朱康震仍會進聯盟上班，但會把還沒休的假休完，一方面修養之前手術後尚未康復的身體，一方面照顧住院的母親。
至於原訂陪同前往日本，參加中職日職交流賽，朱康震說，他原本為避免個人的去留模糊了比賽的焦點，不願意到中職日職交流賽，在各球團的盼望下，目前朝向參加為主，但最終去或不去，會依照會長的意思。1060209
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