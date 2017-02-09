Lamigo桃猿全隊今天和桃園市長鄭文燦一同體驗機場捷運通車試乘，會中球隊領隊劉玠廷表示，機捷和桃猿之後會陸續展開多項合作，包括接下來3/28號開始為期一週的桃捷趴，有信心挑戰之後十年都保持聯盟票房第一的偉業。

「6年前以La new熊身分來到桃園時，還連根柱子都沒有，但現在捷運已經通車了。」劉玠廷表示，機捷通車後，A19桃園體育園區站就在桃猿主場附近，將會大大提昇來現場看球的便利性，對球隊來說是利多。

他接著說，「桃猿近3年觀眾人數聯盟第一，且連續4年票房聯盟第一，在和機捷合作後有信心保持連十年第一不成問題。」語氣信心十足。

機捷通車後，之後進場的觀眾將有更多前來球場的選擇，球團和捷運當局也會有更多的合作，之後有可能會分行聯票制度，讓球迷們能享有更多的比賽優惠。