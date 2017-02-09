來自美國新澤西州(New Jersey)的9歲男孩因為跨性別的身分一直被童軍協會拒絕加入，上周美國童軍總會(BSA)宣布，以文書表格上的性別做為標準，通過他的申請案，讓他成為BSA首位認可的跨性別成員。

英國獨立報(Independent)報導，這名男孩名叫喬．馬多納多(Joe Maldonado)，他的母親表示，喬被當地1個童軍團接受正式成為一分子，這件事非常美好。

喬是一名跨性別者，他出生的時候是個女孩，但當他2歲的時候，他堅信自己是個男孩，他的穿著舉止都像個男孩。他在轉性前曾加入女童軍，但認為自己格格不入。

喬去年申請加入新澤西錫考克斯(Secaucus)的童軍團，卻因跨性別身分受到排擠，不得不退團。最後他在楓林(Maplewood)的童軍團找到了歸屬，並受到美國童軍總會首度認可。

BSA今天發表聲明證實，對於喬重新回到童軍的大家庭感到期待。喬的母親接受訪問時說，童軍的制服能讓喬再度發光發熱，她的孩子被認可接納，她感到非常的欣慰。