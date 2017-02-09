中華職棒／聯盟公布官辦熱身賽賽程NOWnews今日新聞 (2017-02-09 17:19)
中華職棒聯盟9日公布官辦熱身賽的賽程，將分別在澄清湖、斗六、台中洲際等三地舉行，北部沒有安排賽事。
中華聯盟9日公布的熱身賽賽程，14日晚6時35分統一獅對中信兄弟（澄清湖），15日晚6時35分富邦悍將對Lamigo桃猿（澄清湖），16日晚6時35分Lamigo桃猿對中信兄弟（澄清湖）、富邦悍將對統一獅（斗六），17日晚6時35分中信兄弟對富邦悍將（澄清湖）、Lamigo桃猿對統一獅（斗六），18日晚5時統一獅對富邦悍將（斗六）、中信兄弟對Lamigo桃猿（台中洲際），19日中午12時統一獅對Lamigo桃猿（台中洲際）、晚6時富邦悍將對中信兄弟（台中洲際），20日晚6時35分中信兄弟對統一獅（台中洲際），21日晚6時35分Lamigo桃猿對富邦悍將（台中洲際）。
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