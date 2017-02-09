（中央社記者李晉緯台北9日電）SBL台啤總教練嚴家驊爆出涉賭，以新台幣50萬元交保，他在今天發出聲明表示，辭去台啤總教練職務以示負責，未來待調查結果出爐再做打算。



超級籃球聯賽（SBL）台啤隊總教練閻家驊涉及簽賭案，8日被刑事局約談，警方詢後移送台北地檢署偵辦；檢方訊後依涉犯賭博罪，諭令閻家驊以50萬元交保，全案擴大偵辦中。



閻家驊今天透過籃球記者聯誼會發出書面聲明稿，宣布請辭台啤總教練職務以表負責。



閻家驊的聲明表示，針對今天媒體報導簽賭案，純屬他個人行為，他已經在昨天於台北市刑事局說明並配合調查，並辭去台灣啤酒籃球隊總教練職務，以示負責，因為個人行為，對台啤籃球隊和喜愛籃球球迷造成傷害，深感抱歉。一切靜待調查結果出爐再作打算。1060209