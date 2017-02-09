一艘載運印尼偷渡客的木船在馬來西亞沙巴外海沉沒，有兩人生還，九人死亡，四人失蹤。



馬來西亞「海事執法機構」和警方調查發現，這艘木製快艇星期二傍晚從沙巴「斗湖」的一個非法木屋區出發，前往八海里外印尼境內的「尼亞目」河。



航行途中，船被大浪擊沉。昨天傍晚，兩名生還者精疲力盡的游到「斗湖」報案。



馬來西亞和印尼分別出動船隻在各自海域搜救，一共撈到了九具屍體。還有四個人下落不明。



據了解，這艘船上搭載的是非法到馬來西亞打工的印尼人。為了避免遭馬國當局取締想搭船偷渡回印尼。



