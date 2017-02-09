台北天氣冷颼颼，但NBA場上卻打得相當火爆，鳳凰城太陽9日作客曼菲斯灰熊，第四節因灰熊Troy Daniels三分球犯規進算，對防守的太陽後衛Devin Booker噴垃圾話，引爆兩隊推擠衝突，共有6人吞下技術犯規，3人遭驅逐出場，灰熊終場則以110：91擊敗太陽。

這次衝突總共有6人吞下技術犯規，灰熊方面共有2人，分別為引發衝突的Troy Daniels及JaMychal Green；太陽部分則有4人，分別為Devin Booker、Alan Williams、Tyler Ulis以及Marquese Chriss。Daniels、Ulis、Chriss遭到驅逐出場。

衝突主角之一的Booker賽後受訪時「酸」了一下Daniels，他表示：「我們有時候是會噴一下垃圾話，我不知道為什麼Daniels要對我說垃圾話，他三年內換了5支球隊，是有什麼資格說垃圾話。」

灰熊隊主控Mike Conley及當家中鋒Marc Gasol分別攻下23分及19分。

太陽Booker攻下全隊最高20分，「雙衛」Eric Bledsoe、Brandon Knight都同樣為球隊貢獻了16分，球隊最後的8分都是由這兩位球員包辦。

（▲影片翻攝自Youtube）