朴槿惠律師控檢方洩日程 拒絕出席訊問中央社 (2017-02-09 16:24)
（中央社首爾9日綜合外電報導）南韓檢察官辦公室發言人今天表示，總統朴槿惠律師團指控檢方洩漏調查日程給媒體，因此拒絕出席原定今天進行的訊問。
路透社報導，檢察官辦公室發言人李圭(吉吉)在記者會上表示，訊問朴槿惠的計畫原訂今天在某處未公開地點進行，但朴槿惠辦公室通知檢方，他們不同意進行這次訊問。
李圭(吉吉)說：「檢方認為當面訊問總統是必要程序的立場並未改變，但目前針對調查日程安排的問題尚未做出決定。」
根據美聯社，檢方與朴槿惠先前商定9日訊問，調查致使她遭彈劾的貪污醜聞。檢方表示，雙方一致同意，在訊問結束前不公開確切的訊問時間與地點。
但南韓SBS電視台7日報導，朴槿惠將於9日在青瓦臺內接受訊問。
李圭(吉吉)表示，朴槿惠律師團指控檢方洩漏訊問資訊，因此取消這次訊問。
但他也說，檢方並未外流當面訊問朴槿惠的相關資訊。（譯者：中央社廖禹揚）1060209
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