平壤山陰洞建設疑似儲存洲際導彈新建築中廣新聞網 (2017-02-09 16:10)
美國衛星照片顯示，北韓在平壤偏僻處建設了新建築，可能是研究或儲存洲際彈道導彈的設施。
北韓在平壤「山陰洞」建設的疑似洲際飛彈設施的新建築，面積足以收藏30米長度的導彈。顯示北韓可能正在增強飛彈能力。另外據美國情報研判，北韓可能會在幾個月內試射洲際飛彈。
（王長偉首爾報導）
關鍵字：
上一則：潘基文不爭 文在寅連6周民調居冠
下一則：潘基文不爭 文在寅連6周民調居冠
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
真愛 結婚 對戒．MGBell 對戒．GIUMKA 對戒．gia 對戒．Royal Damon 對戒．羽鈦 對戒．tiffany co 對戒．Dream 對戒．ROYAL 對戒．future 對戒．山本 對戒．ALUXE 對戒．mb 對戒．情人 對戒．Yang 對戒．情侶對戒．黃金對戒．白金對戒．deco 對戒．Gold 對戒．純鈦 對戒．金對戒．leger 對戒．joy20 對戒．純金 對戒．真鑽 對戒．對戒．星辰 對戒．銀飾 情人 對戒．JELY 對戒
逃過挑戰者太空梭大劫 幸運足球回太空【中廣新聞網】
一票之差【北京新浪網】
沙國巡防艦遭攻擊 證實是遭自殺快艇攻擊【中廣新聞網】
癌男化療免疫系統差 使用長黴藥用大麻致死【Kairos 風向新聞】
女兒時裝產品遭下架 川普抨擊連鎖百貨【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》