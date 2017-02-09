美國衛星照片顯示，北韓在平壤偏僻處建設了新建築，可能是研究或儲存洲際彈道導彈的設施。



北韓在平壤「山陰洞」建設的疑似洲際飛彈設施的新建築，面積足以收藏30米長度的導彈。顯示北韓可能正在增強飛彈能力。另外據美國情報研判，北韓可能會在幾個月內試射洲際飛彈。



（王長偉首爾報導）



