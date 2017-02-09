英國下議院今(9)日以壓倒性票數通過議案，授權首相梅伊啟動歐洲聯盟《里斯本條約》第50條談判脫歐，反對黨工黨領袖柯賓表示，真正的戰鬥才剛要開始。

英國《衛報》報導，英國下議院以494票對122票壓倒性多數通過議案，授權梅伊能夠啟動《里斯本條約第50條》，與歐盟展開2年的談判。留歐派反對黨工黨領袖柯賓(Jeremy Corbyn)透過推特表示，真正的戰鬥才剛要開始，工黨不會輕言放棄。

甫通過的議案包括兩項條款，將送往上議院審議，預計會在保守的上議院遇到阻礙。柯賓表示，就算脫歐議案通過，工黨會在未來兩年進一切努力，確保脫歐後英國能維持生活水平、保障工作機會及經濟發展。

去年英國公投決議脫歐後，工黨內部掀起辭職熱潮，柯賓被指責為留歐所做努力不足，且長期批評歐盟，受到黨內成員的懷疑與不信任。多位影子內閣成員相繼請辭，欲逼退柯賓，但柯賓態度強硬，堅持不下台，並稱將在24小時內重組影子內閣。

至於在下議院通過授權梅伊啟動脫歐條款後，工黨又有一名影子內閣成員路易斯(Clive Lewis)辭職。他表示，自己身為南諾維奇(Norwich South)的國會議員卻無法為該區發聲，認為自己已不適格再當該區議員。