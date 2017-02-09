觀賽期間與人爭執 紐約警逮尼克前球星中央社 (2017-02-09 16:11)
（中央社紐約8日綜合外電報導）美國職籃NBA紐約尼克前球星歐克里（Charles Oakley）今天在尼克隊迎戰洛杉磯快艇期間與人發生爭執，遭麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）保全制止後，被警方逮捕。
法新社報導，尼克公關在推特推文說，歐克里遭驅離後，被紐約市警察局逮捕。
尼克隊說：「他過去是傑出的尼克球星，我們希望他能獲得一些協助。」
歐克里當時就坐在尼克老闆杜蘭（James Dolan）正後方。歐克里多年來一直對杜蘭不滿。
尼克隊說，歐克里「的舉止非常不恰當，態度極為粗魯」，儘管他被保全人員架離現場，群眾仍不斷高喊「歐克里，歐克里，歐克里」。
歐克里被警方銬上手銬後，情緒變得更加憤怒。尼克隊總裁「禪師」傑克森（Phil Jackson）上前試圖安撫他。（譯者：中央社劉文瑜）1060209
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