SBL台啤籃球隊教練閻家驊驚傳簽賭，昨天接受台北市刑事局約談，但警方對案情不多做說明，9日閻家驊透過本報發表聲明稿，表示將暫時辭去台啤職務。

閻家驊聲明如下：

針對今天（9日）媒體報導簽賭案，純屬個人行為，我已經在昨天於台北市刑事局說明並配合調查，並辭去台灣啤酒籃球隊總教練職務，以示負責，因為個人行為，對台啤籃球隊和喜愛籃球球迷造成傷害，深感抱歉。一切靜待調查結果出爐再作打算。

至於籃協方面，秘書長李一中也表示這是個人行為，不便多作評論。