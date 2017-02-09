SBL／閻家驊驚傳簽賭 聲明「暫辭台啤總教練職務」NOWnews今日新聞 (2017-02-09 16:12)
SBL台啤籃球隊教練閻家驊驚傳簽賭，昨天接受台北市刑事局約談，但警方對案情不多做說明，9日閻家驊透過本報發表聲明稿，表示將暫時辭去台啤職務。
閻家驊聲明如下：
針對今天（9日）媒體報導簽賭案，純屬個人行為，我已經在昨天於台北市刑事局說明並配合調查，並辭去台灣啤酒籃球隊總教練職務，以示負責，因為個人行為，對台啤籃球隊和喜愛籃球球迷造成傷害，深感抱歉。一切靜待調查結果出爐再作打算。
至於籃協方面，秘書長李一中也表示這是個人行為，不便多作評論。
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