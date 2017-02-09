潘基文不爭 文在寅連6周民調居冠NOWnews今日新聞 (2017-02-09 16:24)
前聯合國秘書長潘基文宣布不競選下任總統後，南韓最大在野黨前黨魁文在寅成熱門總統候選人，根據南韓民調中心公布的最新民調，文在寅支持率為33.2%，蟬聯6周冠軍。
韓聯社報導，南韓民意調查中心Realmeter本周針對南韓1508名成年人進行調查，文在寅支持率為33.2%，較上周上升2個百分點。代理總統黃教安支持率為15.9%，上升3.5個百分點，忠清南道知事安熙正的支持率為15.7%。
國民之黨前黨魁安哲秀支持率9.1%排名第4，京畿道城南市長李在明殿後支持率8.2%。候選人中唯有文在寅支持率超過百分之30。
南韓總統朴槿惠遭國會彈劾停權後，她所屬政黨「新世界黨」決定改名為「自由韓國黨」重新起步。根據韓聯社報導，新世界黨昨日召開黨內會議，決定改名為「自由韓國黨」，給選民一個新的開始。
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