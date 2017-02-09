（中央社記者李晉緯台北9日電）中職日職對抗賽名單今天出爐，眾望所歸的彭政閔除在名單中，也確定將擔任隊長一職。



中華職棒聯盟CPBL聯隊，將於28日、3月1日在日本福岡巨蛋球場，與備戰2017世界棒球經典賽的日本國家隊「SAMURAI JAPAN」，進行兩場「2017中職日職對抗賽」。



CPBL聯隊由Lamigo桃猿隊總教練洪一中執掌兵符，聯盟並邀請長年在國際賽有顯著貢獻的彭政閔擔任隊長。



這次CPBL聯隊的總教練為Lamigo的洪一中，教練有統一的黃甘霖，Lamigo的林振賢、吳俊良、劉品辰，富邦的陳該發，中信兄弟的丘昌榮。



投手有中信兄弟的鄭凱文、鄭錡鴻，富邦的賴鴻誠、林羿豪，Lamigo的林柏佑、陳禹勳、王溢正、賽格威、道恩斯；捕手有統一的高志綱，Lamigo的林泓育、劉時豪。



內野手有中信兄弟的彭政閔，Lamigo的林智平、陳俊秀、林承飛，富邦的陳凱倫、林威廷，統一的陳傑憲；外野手有統一的潘武雄、唐肇廷，Lamigo的陽耀勳、王柏融，中信兄弟的周思齊、詹子賢。



CPBL聯隊選手預計23日報到，在台灣進行兩天集訓練習後，於26日啟程飛往日本福岡，隨即前往軟銀鷹隊的二軍基地筑後球場練球，為中職日職對抗賽全力備戰。1060209