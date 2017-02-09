（中央社倫敦9日綜合外電報導）奧地利計畫派兵「保護」歐盟對外邊界，防堵難民。



英國「獨立報」（Independent）網站報導，奧地利國防部長杜斯科吉爾（Hans Peter Doskozil）指出，奧地利位在難民自希臘進入歐洲的巴爾幹路徑16國之一，這些國家現正合作進行新「邊界防禦計畫」。



屬社會民主黨的杜斯科吉爾告訴「世界報」（Die Welt）：「西巴爾幹路徑還沒封閉到應有的程度。」



「很不幸的，還是有很多犯罪走私、與數量重大的移民…，如果出現大量難民潮，參與邊界防禦計畫的國家要能夠儘速行動。」



杜斯科吉爾稱奧地利政府正努力修法，好讓軍隊可以非人道理由部署到海外，意謂可派兵到歐盟內外「保護邊界」。（譯者：中央社許湘欣）1060209