中職大聯盟會長吳志揚今天針對秘書長朱康震請辭一事發表言論，吳志揚表示：「其實並不意外，但會再跟他深談，等談了再說。」

而朱康震說：「我之前就有跟會長口頭請辭，另外去年我因為開刀，所以一直沒有辦法好好休息，所以希望能夠專心休養。」

目前兩人還需要溝通才能公開，吳志揚也沒有點頭答應。

