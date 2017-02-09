中華職棒／會長吳志揚深談挽留 朱康震辭意已決NOWnews今日新聞 (2017-02-09 15:29)
中職大聯盟會長吳志揚今天針對秘書長朱康震請辭一事發表言論，吳志揚表示：「其實並不意外，但會再跟他深談，等談了再說。」
而朱康震說：「我之前就有跟會長口頭請辭，另外去年我因為開刀，所以一直沒有辦法好好休息，所以希望能夠專心休養。」
目前兩人還需要溝通才能公開，吳志揚也沒有點頭答應。
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