NBA／柯佛單場8記三分彈 助騎士擊敗溜馬NOWnews今日新聞 (2017-02-09 15:49)
克里夫蘭騎士隊「詹皇」LeBron James希望能得到射手Kyle Korver（柯佛），是因為他知道這位35歲的老將還能做出貢獻，然而，Korver也沒讓James失望，9日作客印地安溜馬比賽中，三分球9投8中，全場攻下29分，幫助騎士終場以132：117擊敗溜馬。
Korver賽後表示：「我一直都在等像這樣的比賽，你好像在球場上的任何角落出手都能進球。過去幾個禮拜我好像需要用這場比賽的方式一樣出手。」
James則相當稱讚Korver，他表示：「Korver就是用他的方式在聯盟中生存，當他有空檔時，我們就把球餵給他。」
騎士三巨頭則繳出「日常」表現，Kyrie Irving下29分外帶7助攻，James則繳出25分、6籃板、9助攻表現，Kevin Love則是14分10籃板「雙十」演出。
溜馬C.J. Miles則是繳出本季新高23分，主力控衛Jeff Teague貢獻「雙十」22分、14助攻，當家球星Paul George則繳出22分、8籃板、6助攻。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
真愛 結婚 對戒．MGBell 對戒．GIUMKA 對戒．gia 對戒．Royal Damon 對戒．羽鈦 對戒．tiffany co 對戒．Dream 對戒．ROYAL 對戒．future 對戒．山本 對戒．ALUXE 對戒．mb 對戒．情人 對戒．Yang 對戒．情侶對戒．黃金對戒．白金對戒．deco 對戒．Gold 對戒．純鈦 對戒．金對戒．leger 對戒．joy20 對戒．純金 對戒．真鑽 對戒．對戒．星辰 對戒．銀飾 情人 對戒．JELY 對戒
扒一扒|恐怖的單場92分高中生 家族基因太恐怖【北京新浪網】
渣打香港馬拉松將開跑 海外參賽者人數歷年之冠【北京新浪網】
NBA【NOWnews今日新聞】
青雲大樂透第17014期預測：前區土碼走穩【北京新浪網】
大鐵比賽游泳不重要嗎？ 3.8公里可令你被關門【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》