克里夫蘭騎士隊「詹皇」LeBron James希望能得到射手Kyle Korver（柯佛），是因為他知道這位35歲的老將還能做出貢獻，然而，Korver也沒讓James失望，9日作客印地安溜馬比賽中，三分球9投8中，全場攻下29分，幫助騎士終場以132：117擊敗溜馬。

Korver賽後表示：「我一直都在等像這樣的比賽，你好像在球場上的任何角落出手都能進球。過去幾個禮拜我好像需要用這場比賽的方式一樣出手。」

James則相當稱讚Korver，他表示：「Korver就是用他的方式在聯盟中生存，當他有空檔時，我們就把球餵給他。」

騎士三巨頭則繳出「日常」表現，Kyrie Irving下29分外帶7助攻，James則繳出25分、6籃板、9助攻表現，Kevin Love則是14分10籃板「雙十」演出。

溜馬C.J. Miles則是繳出本季新高23分，主力控衛Jeff Teague貢獻「雙十」22分、14助攻，當家球星Paul George則繳出22分、8籃板、6助攻。