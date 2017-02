英國脫歐法案在下議院過關了,反對派工黨及自由民主黨在此案讓步,這也意味著協議將送交上議院核准,順利的話預計能在3月底的最後期限內觸發《里斯本條約》第50條,啓動脫歐談判。

這項歷史性的法案最後一次辯論,以494票對122票正式三讀通過,原先預期保守黨的反對派也沒有動作,不再對此阻擋,政府先前的戰略讓步似乎奏效,包含率先提交報告,羅列優先談判事項,承諾議員讓他們在脫歐前對協議進行審查和表决。

根據英國《衛報》報導,脫歐大臣戴維斯(David Davis)說:「我們今晚看到了歷史性的一刻,大多數人支持我們繼續進行脫歐談判,並與成員國們建立新的、強大的合作夥伴關係。」

然而此案通過,工黨的議員路易斯(Clive Lewis)也宣布辭去工黨領袖柯賓(Jeremy Corbyn)的影子內閣成員,不再擔任影子商業大臣(Secretary of State for Business, Inovation and Skills),他也是第四位辭職的影子內閣成員,過去一直堅定留歐的立場。

下議院通過脫歐法案後,將送交上議院,並於2月20日辯論表决,通過的可能非常高。