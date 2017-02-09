英國脫歐法案在下議院過關了，反對派工黨及自由民主黨在此案讓步，這也意味著協議將送交上議院核准，順利的話預計能在3月底的最後期限內觸發《里斯本條約》第50條，啓動脫歐談判。

這項歷史性的法案最後一次辯論，以494票對122票正式三讀通過，原先預期保守黨的反對派也沒有動作，不再對此阻擋，政府先前的戰略讓步似乎奏效，包含率先提交報告，羅列優先談判事項，承諾議員讓他們在脫歐前對協議進行審查和表决。

根據英國《衛報》報導，脫歐大臣戴維斯(David Davis)說：「我們今晚看到了歷史性的一刻，大多數人支持我們繼續進行脫歐談判，並與成員國們建立新的、強大的合作夥伴關係。」

然而此案通過，工黨的議員路易斯(Clive Lewis)也宣布辭去工黨領袖柯賓(Jeremy Corbyn)的影子內閣成員，不再擔任影子商業大臣(Secretary of State for Business, Inovation and Skills)，他也是第四位辭職的影子內閣成員，過去一直堅定留歐的立場。

下議院通過脫歐法案後，將送交上議院，並於2月20日辯論表决，通過的可能非常高。