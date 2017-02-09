美國國務卿提勒森：美國對台灣有法律承諾及道德責任NOWnews今日新聞 (2017-02-09 15:11)
美國新任國務卿提勒森(Rex Tillerson)近日在回覆民主黨參議員卡登(Ben Cardin)的書面文件中指出，支持美國與中國大陸的三個聯合公報、《台灣關係法》及對台六項保證，也聲明為了推動兩岸和平，美國應該繼續堅持「一個中國」政策。
他在答覆卡登的問題時明確地說：「台灣人民是美國的朋友，不應該被當做籌碼，美國對台灣既有法律承諾，也有道德責任。」但他也表明，三項公報及「一個中國」政策是美中關係的重要基礎，根據這項政策，美方承認中華人民共和國是中國唯一合法政府。
然而依據《台灣關係法》，美方持續對台提供據防衛性武器，保障台灣對抗任何形式脅迫的能力，避免社會安全及經濟制度遭到威脅也是美方的政策。提勒森在書面文件提及，他將延續美國對台六項保證等政策，努力確保兩岸軍事平衡與穩定，這也是他在1月11日的任命聽證會後再次提及六項保證。
提勒森新披露的文件被視為軟化了川普政府自12月「川蔡通話」以來美中雙方關係劍拔駑張的狀況，也是美台關係未來的看法及主張。但稍早他曾大動作抨擊中國大陸在南海的軍事動作，外界依然關注。
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