日職巨人隊台灣好手陽岱鋼今天在春訓提前早退，原因他並沒有多說，不過日本媒體「Daily Sports」推測他可能是腿部拉傷。

陽岱鋼是在春訓第二階段，最後一天受傷，不過由於他去年8月還有肋骨骨折狀況傷勢，所以巨人球團也特別小心。

此外，巨人隊將會在6月13日舉辦陽岱鋼球員日，進場球迷將可獲得陽岱鋼2號毛巾。