歐盟8日在奧地利維也納集會，探討如何防止大批難民進入歐洲，奧地利政府目前正研擬修法，計畫未來出兵保護「歐盟邊界」，防堵難民從巴爾幹地區湧入歐盟地區。

英國《獨立報》報導，奧地利國防部長杜斯柯吉爾(Hans Peter Doskozil)表示，許多難民進入歐洲是由希臘入歐，即所謂的「巴爾幹路線」。奧地利身處巴爾幹路線周邊16國之一，正積極參與新的邊境防衛計畫。

奧地利政府目前正在修法，讓奧地利軍隊可到國土以外的邊境部署，若修法通過，奧地利將可派兵至歐盟邊境阻擋難民自希臘入口進入歐洲。杜斯柯吉爾，難民大量湧入，帶來許多犯罪及走私問題，他希望邊境防衛計畫能盡快啟動。

巴爾幹路線為難民湧入歐洲的最佳路線，2015年上百萬難民藉此道進入歐洲，有9萬多人申請奧地利政治庇護。歐盟與土耳其在2016年3月達成協議，所有在協議後抵達希臘的難民，若庇護申請遭到拒絕，一律遣返土耳其。歐盟則同意，安置符合庇護資格的土耳其難民。