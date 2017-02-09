記者鄭永德／台南報導

Cheers雜誌公布「2017大學辦學績效最佳TOP20」調查結果，中信金融管理學院在全國150多所大學中，以具保障就業、與產業人才培育全面性結合之特色，登上TOP20名單，再度贏得大學校長互評美譽！中信金融管理學院施光訓校長表示，這是對我們「公益為先，助弱扶優」辦學理念最大的肯定。

校長施光訓表示，在少子化衝擊下，成立第三年的中金院能創下全國唯一註冊率100%的卓越表現，並獲得大學校長肯定，重視人才與產業需求、培養專業「國際金融家」和「績優生畢業即就業」是重要的成功關鍵。

為打造國際化與外語環境，中金院是全國唯一在校內設有專業英文電台ICRT Tainan台，課程結合ICRT外師推動創新的「營隊式英文」與「英文寫作輔導」方案，每位學生畢業前都要參加ICRT節目，接受DJ的訪問或擔任校園DJ；此外學校要求第二外國語的學習，並協助安排美、日海外學習計劃，讓學生四年大學課程中有機會出國學習，體驗各國大學校園生活。

在產學合作方面，中金院定期安排中國信託高階主管講授金融專業、企業文化等課程，每學期與中國信託主管共同審議擬定專業課程大綱，確保學用零落差。學校輔導學生畢業前逐年取得金融全證照九張，並且有專業師資與課程協助同學就業後繼續取得證券分析師、律師、會計師等高階證照。

此外，為提供學生畢業後多元就業管道，除了與中國信託產學合作，中金院與建業法律事務所、勤業眾信聯合會計師事務所、台灣經濟研究院、行政執行署等公、民營機構簽訂實習、見習合作協議，提供學生豐富實務學習機會，培育國際金融人才。