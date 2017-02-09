記者張文熹／彰化報導

為提供學生實習場域，大葉大學8日下午與台灣中油公司簽約合作，推出「儲備幹部養成班」，提供企業管理學系、機械與自動化工程學系、電機工程學系進修學士班學生工讀機會，正常排班每月薪資至少22K，工讀滿三年即可報考儲備幹部，學校也將輔導學生參加中油僱員考試，協助學生未畢業先就業。

校長歐嘉瑞與中油公司副執行長張凱南代表雙方簽訂產學合作，歐嘉瑞強調，學校不只是以德國師徒制教育培養學生實作能力，更鼓勵學生提早投入職場實習，接受企業洗禮；跟台灣中油簽訂合約，中油公司提供的工讀機會，一方面提供學生實習場域，另一方面減輕學生經濟壓力，學校也將輔導學生考取相關證照及參加僱員考試。

中油副執行長張凱南表示，希望透過產學合作，實踐企業社會責任。台灣中油將協助媒合學生到鄰近加油站工讀，並享有加班費、激勵獎金、年終考核獎金、團保、勞健保等福利，正常排班的話，每個月薪資至少可以領22K。工讀年資累計滿三年，即可參加加油站儲備幹部考試，有機會成為正式員工。

大葉企管系主任陳玉芬指出，學校與台灣中油合作的「儲備幹部養成班」，兼顧學業與就業，學生可依修課情況，彈性排班工讀時間。就學期間學校也會輔導學生參加台灣中油僱員考試，讓學生不用花錢上補習班，就有機會前進國營事業，找到鐵飯碗。