強勁寒流來襲 農改場呼籲民衆做好防寒措施台灣好新聞報 (2017-02-09 07:45)
記者張文熹／彰化報導
中央氣象局發布，大陸強勁寒流今日起南下，全台氣溫將急速陡降，9日至12日受寒流影響，中部以北及東北部地區最低溫將下探10度，中區農改場緊急發布防寒警報，呼籲水稻加高水位、延緩插秧；平地蔬果、山地高接梨、芭樂、葡萄生產專區，務必要強化各類防寒措施，以減少寒害！
中部地區正值春耕期，農改場呼籲水稻育苗場（圃）宜選擇避風處或設置防寒（風）牆，備妥防寒之不織布、塑膠布等，以因應寒流來襲時覆蓋。寒流來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，寒流離境後掀開塑膠布。
入冬來第一波寒流來襲，臺灣中部入夜後到凌晨，已明顯感受冷風刺骨寒意，預測這波寒流會為中高海拔山區帶來零度低溫、還可能下雪，沿海地帶也將出現下探到8度低溫，台中區農改場記取去年「霸王級」寒流危害教訓，緊急發布防寒警報，作物改良課長蕭政弘呼籲已插秧水稻要加高水位，秈稻品種最好延緩春耕，以免遭受寒害。
至於平地蔬菜、不耐寒瓜果，蕭政弘則呼籲農友們，務必要放下北方的不織布充當防風牆、設置防風包或選用稻草覆蓋，並讓畦溝注滿水來保溫，山區方面，高接梨穗，則要套上塑膠袋，平地早春葡萄也要強化防寒風的危害！
台中區農改場林學詩呼籲農友們，台灣冬季氣溫變化大，農曆春節過後，可能還有多道冷氣團或寒流來襲，呼籲農友們，要善用地理與氣候條件，備妥保溫資材、強化事前預防，才能防寒流、減輕對各項農作物的危害。
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