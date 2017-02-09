記者莊漢昌／台南報導

橫跨鹽水溪、連接台南安南區和北區之間的鹽水溪橋， 2月10日起將封閉部分車道進行施工，車道縮減將配合各工期調整，施工期間禁止大型車輛通行（公車除外），其他車輛仍可通行，民眾亦可由兩側人行景觀橋通行。

工務局表示，依據經濟部水利署鹽水溪治理規劃報告，鹽水溪橋因梁底高程不足，影響防洪排水亟需改建。在市府工務局積極爭取及公路總局協助下，本工程於103年獲水利署納入「重要河川環境營造計畫」辦理，工程經費計新台幣5.8億元。

橋齡已有38多年的鹽水溪橋，是安南區及早期雲嘉南地區進出府城的重要聯絡橋梁，但近年因交通流量大，每到上下班時刻總是車水馬龍，壅塞不已。此次改建，將原橋寬17公尺拓寬至30公尺，橋長220公尺，已於105年8月動工，預計108年2月底前完工。目前預計2月10日開始進行拆除，施工期間部分車道將配合封閉。此外部分作業需於夜間施工，將於施工前7日公告，於施工日夜間11時至次日6時進行全部車道封閉施工。