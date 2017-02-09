文／余昊璋醫師

鼻腔裡面有很豐富又細微的微血管，幼兒的鼻黏膜又比大人的脆弱，因此，小朋友容易發生流鼻血的情況，常見引發流鼻血的原因：1．用手指摳挖鼻孔的壞習慣或常用力擤鼻涕；2．太乾燥的環境（乾冷的冬天或長時間待在冷氣房裡）；3．過敏性鼻炎；4．其他原因，如鼻腔異物或腫瘤，高血壓，凝血功能異常疾病等。

兒童流鼻血止血步驟：

1．先採取坐姿（頭位高於心臟），頭略向前傾（不要躺著或頭往上仰，因為鼻血若往後流至咽喉，呑下的血會讓胃不舒服，甚至嘔吐）

2．以手指（拇指與食指）夾住兩側鼻翼，向中間靠攏直接施壓。

余昊璋醫師：一般情況下，直接施壓即可，塞進經過滅菌的純水溼紙巾或棉花球霑水輔助加壓其實也可以，但不要用乾的衞生紙去塞，原因是止血後取出時容易又把剛凝固的血塊跟著拖出來，造成再次出血。

3．張口呼吸，鼻子持續加壓五到十分鐘（手指放開後，若還是有流血，可再次加壓）

止血之後，要避免再次出血，您可以這樣做：

1．修剪指甲，避免手指頭摳挖鼻孔（會再次出血最常見的原因就是又忍不住去挖鼻孔，磨擦傷口，把剛凝固的血塊又摳掉）

2．避免乾燥，保持鼻腔溼潤（如塗抹凡士林藥膏、用洗鼻用的食鹽水溼潤鼻腔、室內使用加濕器等）

3．適情況而定，可用一些緩解鼻塞（含血管收縮成份，如oxymetazoline）的鼻噴劑，但最多只能連用三到五天，以免造成反彈性鼻炎副作用

4．冰敷鼻部（雖說沒有醫學實証證明有效，但至少也無害）

水能載舟，亦能覆舟，手指能挖出鼻血，亦能止住鼻血，真是成也手指，敗也手指～