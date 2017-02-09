卡特籲川普 擁抱綠能創造工作機會中央廣播電台 (2017-02-09 06:23)
美國前總統卡特(Jimmy Carter)8日表示，如果川普(Donald Trump)總統能發展包括地熱、太陽能和風力等再生能源，將能因此創造出數百萬的工作機會。
卡特表示，他希望川普能夠「認真考慮」此事。對於是否採取行動，以減緩地球升溫以及海平面上升，川普目前釋放出的訊息不明確。
卡特是第一位在白宮設立太陽能板的美國總統。
卡特8日慶祝在他位於喬治亞州平原鎮(Plains)的農地上，設置了10英畝的太陽能板。卡特把土地租給亞特蘭大的能源公司「SolAmerica Energy」。該公司估計，這項計畫將提供鎮上755位居民大約一半的電力所需。
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