法攝影師作品 月球金星火星太空站齊聚中央社 (2017-02-09 07:50)
一名法國攝影師拍到精彩天文畫面，圖中最大星體是月球，其右是金星，正上方亮點為火星，國際太空站軌跡縱貫天際。（取自APOD網站，版權屬Maxime Oudoux）中央社記者曾依璇巴黎傳真 106年2月9日
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