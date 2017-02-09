新浪體育2月9日8時要聞回顧北京新浪網 (2017-02-09 07:02)
1意甲-伊瓜因+曼朱破門 尤文客場2-0告捷領先7分
意甲進行第18輪1場補賽，尤文圖斯客場2比0輕取克羅托內，將領先優勢擴大到7分。曼朱基奇打破僵局，伊瓜因連續4個意甲客場破門，替補出場的皮亞尼奇打中橫樑。
2熱身-帕托破門王永珀登場 權健2-3遭意乙隊逆轉
日期:2月9日，在一場熱身賽中，天津權健在先進兩球的情況下被來自意乙的比薩連進三球，最終2-3不敵對手。格烏瓦尼奧和帕托為權健破門，新援王永珀在下半時登場。
3不養生了？詹皇拒減少出場時間：想要打滿48分鐘
據美媒體報導，騎士隊一直計劃減少勒布朗-詹姆斯的出場時間，但是這個計劃不斷被推遲。而詹姆斯看起來對此並不擔心，事實上，他自己並不想要減少出場時間。
4適得其反！甜瓜因禪師公開施壓反而更堅決留下
據雅虎體育的沃神報導，紐約尼克斯隊總裁菲爾-傑克遜公開向卡梅羅-安東尼施壓並希望他主動放棄合同里的交易否決權，反而會讓安東尼更加堅定留在尼克斯隊的決心。
5朱婷13分瓦基弗再克德甲冠軍 歐冠小組賽4連勝
歐洲女排冠軍聯賽16強小組賽第4輪爭奪全面展開。客戰德甲冠軍德累斯頓，朱婷首發主打助土耳其瓦基弗銀行3-0輕取對手，4連勝D組居首，三局比分為25-18、25-11和25-12。朱婷貢獻13分榮膺得分王，進攻16扣拿下10分，發球斬獲2分，攔網進賬1分。
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