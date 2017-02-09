日期:2月9日，據Deadspin報導，雅虎體育的王牌記者沃神即將離開雅虎並加盟ESPN。

消息人士還透露，沃神將不會是唯一一個離開雅虎的記者。

過去十年，沃神一直在雅虎體育供職，並且成為了NBA最著名的「爆料王」。此前，沃神在雅虎旗下創辦了他自己的網站——The Vertical，而且招募到一批非常優秀的籃球記者，比如：邁克爾-李和克里斯-馬尼克斯等。

值得一提的是，由於沃神去年才和雅虎體育簽了一份4年600萬美元的合同，因此這意味著ESPN可能需要買斷他的合同。

其實在加盟雅虎體育之前，沃神在2000年初期曾為ESPN寫過專欄。

此前，沃神在雅虎體育的搭檔馬克-J斯皮爾斯也已經轉投ESPN。

（羅森）