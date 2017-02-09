曝沃神將離開雅虎加盟ESPN 去年才簽4年6百萬北京新浪網 (2017-02-09 07:02)
沃神
日期:2月9日，據Deadspin報導，雅虎體育的王牌記者沃神即將離開雅虎並加盟ESPN。
消息人士還透露，沃神將不會是唯一一個離開雅虎的記者。
過去十年，沃神一直在雅虎體育供職，並且成為了NBA最著名的「爆料王」。此前，沃神在雅虎旗下創辦了他自己的網站——The Vertical，而且招募到一批非常優秀的籃球記者，比如：邁克爾-李和克里斯-馬尼克斯等。
值得一提的是，由於沃神去年才和雅虎體育簽了一份4年600萬美元的合同，因此這意味著ESPN可能需要買斷他的合同。
其實在加盟雅虎體育之前，沃神在2000年初期曾為ESPN寫過專欄。
此前，沃神在雅虎體育的搭檔馬克-J斯皮爾斯也已經轉投ESPN。
（羅森）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
馬刺開啟一年一度牛仔賽程 將流浪19天1萬公里【北京新浪網】
扒一扒|恐怖的單場92分高中生 家族基因太恐怖【北京新浪網】
穆帥還要大清洗！曝曼聯5大高危人物:魯尼領銜【北京新浪網】
青雲大樂透第17014期預測：前區土碼走穩【北京新浪網】
勞力士恭賀代言人費德勒奪得第18個大滿貫冠軍【北京新浪網】