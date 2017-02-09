日期:2月8日04:00(西班牙當地時間7日21:00)，2016/17賽季西班牙國王杯半決賽次回合再賽一場，阿拉維斯主場1比0力克塞爾塔，隊史首入決賽，將在5月27日對陣巴薩。

塞爾塔此前3次打入決賽均敗北，此前曾在1/4決賽淘汰皇馬。第82分鐘，卡馬拉薩頭槌擺渡，埃德加-門德斯停球突破至小禁區前推射破門。阿拉維斯總比分1比0淘汰塞爾塔，隊史96年來首度打入國王杯決賽。

第39次打入國王杯決賽的巴薩近6次對陣阿拉維斯取得全勝，近10次交鋒取得8勝2平保持不敗，阿拉維斯上次擊敗巴薩還是2001年。

(斯科)