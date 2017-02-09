編者按：新浪彩票從中紀委監察部網站獲悉，中央紀委對民政部所轄單位系統性腐敗問題進行嚴肅查處，福彩中心原主任鮑學全、原副主任王雲戈等因涉嫌嚴重違紀被立案審查。

本網從中央紀委機關有關部門獲悉，中央紀委剛剛發佈消息，民政部原黨組書記、部長李立國和原黨組成員、副部長竇玉沛履行管黨治黨政治責任不力被問責。此前，經黨中央批准，中央紀委對李立國、竇玉沛涉嫌違紀進行立案審查。經審查，李立國作為中央委員，民政部黨政「一把手」，沒有把「五位一體」建設和「四個全面」要求真正貫徹落實到位，履行全面從嚴治黨主體責任不力，管黨治黨嚴重失職，對所轄單位發生系統性腐敗問題負有主要領導責任。

有權就有責、有責要擔當、失責必追究。2015年10月新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》第一百一十四條明確規定：「黨組織不履行全面從嚴治黨主體責任或者履行全面從嚴治黨主體責任不力，造成嚴重損害或者嚴重不良影響的，對直接責任者和領導責任者，給予警告或者嚴重警告處分；情節嚴重的，給予撤銷黨內職務或者留黨察看處分。」2016年7月頒布的《中國共產黨問責條例》，緊緊圍繞堅持黨的領導、加強黨的建設、全面從嚴治黨、維護黨的紀律、推進黨風廉政建設和反腐敗工作等6類需要問責的情形作出具體規定，明確了與黨的領導對應的政治責任，目的就是要使領導幹部警醒起來，履職盡責，增強黨的凝聚力和戰鬥力，永葆先進性和純潔性。

問責成為管黨治黨利器。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央緊緊抓住落實主體責任這個「牛鼻子」，把權力與義務、責任與擔當對應統一起來，強化問責成為管黨治黨、治國理政的鮮明特色。2015年9月，中央紀委對河南新鄉市委和市紀委原主要負責人因履行「兩個責任」不力被問責公開通報曝光。黨中央先後嚴肅查處了山西系統性塌方式腐敗案，衡陽、南充和遼寧拉票賄選案，並對相關領導幹部進行嚴肅問責。僅2016年，全國就有990個單位黨組織和1.7萬名黨員領導幹部被問責。這些案例和數據透露出強烈的政治信號：黨中央對問責是動真格的，要讓失責必問、問責必嚴成為常態。

據了解，中央紀委對民政部所轄單位系統性腐敗問題進行嚴肅查處，福彩中心原主任鮑學全、原副主任王雲戈等因涉嫌嚴重違紀被立案審查。