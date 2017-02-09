民政部窩案再起風波。近日，《廉政瞭望》雜誌的一篇報導稱，彩票業內流傳著消息，2009年末，時任民政部副部長李立國大病一場。恰巧此時，民政部領導班子面臨調整。李立國為了仕途，秘密讓下屬安排治病，隨後痊癒，並於次年升任正部長。

這名下屬的身份被指為福彩中心原主任鮑學全。《瞭望》的報導稱，鮑學全的這次安排「不僅讓當時的李立國痊癒，還最大程度實現了保密」。

這位鮑學全到底有什麼來頭呢？又是如何成為李立國心腹的呢？

曾被舉報權色交易：「3個月，7個女人」

公開報導顯示，現年60歲的鮑學全系醫學專業出身，中國中醫研究院醫史文獻專業碩士畢業。曾先後歷任國家中醫藥管理局秘書、副處長、處長。此後進入民政部執掌福彩中心。

2016年6月底，鮑學全在小區散步時被帶走調查。這一事件在當時一度引發轟動，是繼福彩中心下屬控股公司中彩在線總經理賀文及妻子被帶走後，福彩界的又一件大事。

福彩中心是民政部直屬正廳級單位。鮑學全在這工作了8年。2012年11月，鮑學全離開福彩中心調任全國老齡辦副主任。

媒體報導稱，鮑學全之所以被調走是因為「出事」被保了下來。

2012年12月底，網路爆出題為「民政部正廳級幹部鮑學全3個月與7個女人的權色交易」的消息。

爆料者自稱是一個「被女友戴了綠帽子的男人」，文中貼出了大量鮑學全與不同女性的露骨簡訊截屏。爆料者稱，與鮑學全保持不正當關係的七名女性中，包括鮑學全老上司的兒媳。

在網路上出現舉報權色交易的新聞同時，民政部內部也收到了相關揭發材料，包括有指是鮑學全與情人的簡訊內容，被人列印成了一個小冊子，小四號字，90多頁。

民政部多位工作人員：「互聯網曝光前部里就都知道了，鮑因此被調到老齡辦，從那以後他就很少露面。」

據彩票業內人士透露，鮑學全在2012年能夠涉險過關，李立國發揮了不小作用。駐民政部紀檢組原負責人曲淑輝「不報告不處置」的事項中，應該也包括此事。

牽涉27億福彩利益輸送

然而鮑學全的問題顯然並不止於被舉報有「權色交易」。

2015年媒體曝出福彩「黑幕」，福彩重要票種之一的「中福在線」即開型福利彩票，其獨家運營商北京中彩在線，已由名義上的國有控股企業悄然轉變為高管掌控的個人「財富帝國」。

該公司高管被指利用職權隱瞞監管部門向「關聯方」暗存利益輸送，涉及金額數十億元。

據舉報人稱，福彩中心佔有中彩在線40%的股權，是名義上的控股股東。其餘60%的股權看似分散在不同公司手中，但這些公司背後的實際控制人卻是一個叫賀文的商人。

另據新華社《經濟參考報》報導，中彩在線總經理賀文通過控制公司的第二和第三大股東，使得中彩在線名義上為國有控股，實際已被總經理賀文個人曲線掌控。

在過去的12年裡，「中福在線」的總銷售額超過1300億元。賀文獲得高達27億元的收入，而代表國家的福彩中心僅僅獲得18億元。

2016年4月底，賀文被有關部門帶走調查，其妻子武京京也在數天后被帶走調查。

而福彩中心是中彩在線的控股股東，董事長也由福彩中心派任。很難想像，賀文隱秘持股方式控制中彩在線，作為福彩中心主任的鮑學全會毫不知情？

據媒體報導，鮑學全與賀文之間巨額經濟往來已被查出。

彩票領域的腐敗歷來被人詬病。僅2014年審計機關查明的一項：國家體彩中心原副主任張偉等人在採購彩票專用熱敏紙期間，人為增加環節，轉手高價採購，就使得彩票發行費流失2341萬元。

此外據媒體統計，自2005年以來，已有超過20位體、福彩系統在職官員被查的消息公之於眾。

早前報導

鮑學全為民政部部長秘密安排治病

據 廉政瞭望早前報導，多年來，彩票業內流傳著一件事。2009年末，時任民政部副部長李立國大病一場。恰巧這時，民政部領導班子面臨調整。李立國為了仕途， 不願讓太多人知道自己的病情。一家與福彩中心有深度合作的彩票供應商安排了李立國的治療事宜，不僅讓李立國痊癒，還最大限度實現了保密。次年，李立國升任 民政部部長。

據知情人士介紹，為李立國治病牽線搭橋的就是鮑學全。或許是因為傍上了李立國這棵大樹，鮑學全行事越發囂張。在福彩中心內部， 他儼然一手遮天。一家上海的福彩企業，通過招投標程序獲得一個項目的經營權。鮑學全質疑程序違規，一句話就斷了人家財路。一名副主任說，人家是經過招投標 程序的，說停就停不太好，鮑學全火冒三丈。

來源：網事28號