寒流南下 清晨低溫破紀錄 下午氣溫再降中廣新聞網 (2017-02-09 07:10)
寒流南下，今晨全台各地低溫紛紛破入冬以來當地低溫紀錄，其中淡水在凌晨4點43分、攝氏9.7度，更是破了入冬以來全台平地最低溫紀錄。氣象局提醒，今天中午過後還會有一波降溫，由北往南氣溫急速下降，請做好保暖禦寒的工作。農漁養殖業要做好防寒害的工作。昨晚合歡山降了一波霰，玉山沒有降雪。氣象局說水氣不多、今天白天逐漸轉乾冷，降雪機率非常低。
氣象局同時發布低溫以及陸上強風特報；受到寒流影響，今明兩天各地氣溫偏低，周六起到下周一，夜間及清晨氣溫偏低，臺南以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖將出現攝氏10度以下低溫，其他地區亦將出現10至12度的低溫。
入冬首波寒流南下，中部以北及宜蘭氣溫持續下降，一大早就有冷的感覺，溫度僅11至13度。北臺灣整天偏冷，高溫不超過13、14度，中部白天高溫略回15至18度，南臺灣及花東白天仍有19至23度的高溫，但中午過後氣溫由北往南急降。
天氣方面，今天上午以前北部及東半部地區有些局部短暫雨，中部山區也有零星雨，之後水氣減少轉為乾冷的型態，僅花東還有些零星降雨。
強烈東北風影響，今晨起臺灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，沿海風浪大，海邊活動、海上作業請注意安全。
今天馬祖、金門及中南部地區空氣品質指標AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康）。中部及雲嘉南受風速增強影響，局部地區有揚塵現象。其他地區AQI為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
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