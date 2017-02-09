記者潘姿瑛／高雄報導

依據中央氣象局預報，今（9）日起將有強烈大陸冷氣團南下，低溫將一直持續到元宵節，周末才開始回溫，農業局提醒農友加強農作物的防寒措施，避免農作物受寒損傷。

農業局表示，今年冬天高雄氣候穩定，這波低溫將有助於作物的生理生長，促進果樹開花結實，但仍要提醒農友注意低溫變化，必要時提前做好防寒措施。農友應持續調整果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋等防寒措施，以減少作物因溫差而受害。已屆採收期的果樹，必要時可提早採收。氣溫回暖後，應盡速移除覆蓋、包裹等措施，避免引起病害。

農業局強調，未來將持續關注天氣變化對農作物的影響，亦請農友持續進行田間管理，以降低農作物受害機率，倘農民田區有災情發生，請立即主動向公所反映。