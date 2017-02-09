強烈冷氣團襲元宵 農業局籲加強防護措施台灣好新聞報 (2017-02-09 06:10)
記者潘姿瑛／高雄報導
依據中央氣象局預報，今（9）日起將有強烈大陸冷氣團南下，低溫將一直持續到元宵節，周末才開始回溫，農業局提醒農友加強農作物的防寒措施，避免農作物受寒損傷。
農業局表示，今年冬天高雄氣候穩定，這波低溫將有助於作物的生理生長，促進果樹開花結實，但仍要提醒農友注意低溫變化，必要時提前做好防寒措施。農友應持續調整果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋等防寒措施，以減少作物因溫差而受害。已屆採收期的果樹，必要時可提早採收。氣溫回暖後，應盡速移除覆蓋、包裹等措施，避免引起病害。
農業局強調，未來將持續關注天氣變化對農作物的影響，亦請農友持續進行田間管理，以降低農作物受害機率，倘農民田區有災情發生，請立即主動向公所反映。
關鍵字：
上一則：咖啡渣堆肥 搶救植栽省錢又環保
下一則：咖啡渣堆肥 搶救植栽省錢又環保
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【★加碼贈好禮★Panasonic 國際牌】11公斤ECO NAVI 變頻洗衣
- 【YVONNE】馬戲團雙人被套床包組-灰藍(床包灰藍)
- 【Bast 芭絲媞】全方位美體塑身組(連身塑身衣+U型連身塑身
- Beats urbeats iphone 耳塞式耳機-太空灰
- 【Fair Lady】Soft芯太軟 冰淇淋刺繡圖騰楔跟鞋(黑、601903
- GEOX - U NEW LIFE D 紳士鞋 牛皮
- 【GOG高哥】高哥光面繞線休閒船鞋三色可選162519黑/262519
- OLIVIA 星晴 粉藍 單人兩用被套床包三件組
- ARMANI COLLEZIONI 經典虛線大LOGO素面圍巾-藍黑色
- 【CyberSLIM】CyberSLIM S84-U3 PLUS 四層硬碟外接盒 USB3.
寒流來一連5天低溫 你需要注意的事【健康醫療網】
雲林於2月4日至6日清除3場罹染禽流感家禽【NOWnews今日新聞】
2017臺灣燈會在雲林 北港燈區7日熱鬧啟燈【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》