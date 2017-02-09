記者羅綸宏／新北報導

新北市三重區承德里長期推動環保低碳政策，除了利用廚餘製作堆肥外，最近也研發咖啡渣堆肥法，提供盆栽醫院葉類植物所需的氮肥，達到省錢又環保的目標。另外，為了幫咖啡渣堆肥桶保溫，志工還發揮巧思，把堆肥桶變成模樣可愛的小小兵。

志工拿著長條溫度計，仔細測量堆肥桶內的溫度，希望咖啡渣能早日熟成。三重區承德里除了利用廚餘，製作根莖類植物堆肥，最近也DIY研發咖啡渣堆肥法，盆栽醫院葉類植物所需的氮肥。

由於咖啡渣必須在60度的環境下，經過3至6個月才能發酵熟成，為了保溫，志工們還發揮巧思，把堆肥桶變成模樣可愛的小小兵。

志工表示，過去為了搶救盆栽，常需要花錢去買培養土，現在有了咖啡渣堆肥，不但省錢又環保，真是一舉兩得。

三重區承德里是新北市五星認證的績優里，推動環保低碳不遺餘力，民眾或店家如果有多餘的咖啡渣，可別急著丟掉，不妨拿到承德里，讓它們化腐朽為神奇。