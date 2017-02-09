日期:2月9日3時45分（德國當地時間8日20時45分），德國杯第3輪繼續進行，多特蒙德主場120分鐘1比1戰平柏林赫塔，點球戰3比2勝出。羅伊斯下半時扳平比分。帕帕斯塔索普洛斯加時賽被罰下。點球大戰，雙方門將比爾基和亞爾斯坦各撲出1個點球，柏林赫塔盧斯滕貝格爾和卡勞射失。

圖赫爾上任以來首次連續2場正式比賽使用同一首發。開場16分鐘，魏格爾中場精準直塞，奧巴梅揚在門前10米處推射被亞爾斯坦指尖一托偏出左門柱。達里達右側開出角球，布魯克斯頭槌被比爾基封出，伊比舍維奇左側頭槌補射頂高！多特蒙德第27分鐘首先失球！施塔克右路斜傳，卡勞前點距門7米處飛身凌空墊射入近角，1比0。

中場休息，圖赫爾換上普利西奇和金特爾。下半時開始115秒，大黃蜂就扳平比分，巴爾特拉中路直塞，登貝萊在門前15米處左腳推射擊中左門柱內側彈回，對方後衛鏟球解圍不遠，登貝萊得球回做，普利西奇禁區右側橫傳，羅伊斯在門前9米處推進右下角，1比1。

多特第57分鐘進球無效，登貝萊直傳，羅伊斯禁區右側低傳，奧巴梅揚在門前8米處掃射被亞爾斯坦撲出，接著左腳捅射入網，但被判犯規在先。格雷羅在門前25米處左腳大力抽射被亞爾斯坦指尖托出左門角。卡斯特羅換下格雷羅。羅伊斯搶前點製造混亂，登貝萊右側距門12米處左腳推射滑出遠門柱。巴爾特拉接應角球頭槌擺渡，羅伊斯後點左腳凌空打偏。

90分鐘還是1比1平，雙方只得進入加時賽。根據德國杯新規則，加時賽能夠使用第4名替補，圖赫爾用許爾勒換下羅伊斯。巴爾特拉傳球，奧巴梅揚頭槌被亞爾斯坦撲出。第119分鐘，帕帕斯塔索普洛斯對裁判發泄不滿，累計2張黃牌被罰下。

120分鐘平分秋色，兩隊進入點球大戰。第1輪，盧斯滕貝格爾右腳大力轟門中楣！登貝萊推進右上角，0比1。第2輪，達里達推射右下角被比爾基封出底線！普利西奇推射左下角也被亞爾斯坦撲出！0比1。第3輪，埃斯魏因打中路得手，奧巴梅揚信心滿滿勁射入右上角，1比2。第4輪，阿拉吉推進右上角，卡斯特羅低射入右下角，2比3。第5輪，卡勞一腳打飛！多特蒙德3比2勝出！

多特蒙德（3-1-4-2）：38-比爾基/26-皮什切克(46'普利西奇)，25-帕帕斯塔索普洛斯，5-巴爾特拉/33-魏格爾/37-杜爾姆，7-登貝萊，13-格雷羅(77'卡斯特羅)，29-施梅爾策(46'金特爾)/17-奧巴梅揚，11-羅伊斯(90'許爾勒)

(馬舸)