「阿洛、阿洛、阿洛」，在華夏幸福隊的熱身賽中，前場時不時就傳來清晰的中文聲音，似乎是華夏幸福的隊友在尋找鋒線上的外援阿洛伊西奧。不過仔細一聽，聲音竟然是從「野牛」自己的口中傳來。沒錯，這名巴西外援一直在呼喊著自己的中文名字。之所以這樣高聲呼喊，原來是希望隊友快一些把皮球傳給自己。

從去年二次轉會來到華夏幸福隊后，阿洛伊西奧已經融入到了球隊中，特別是他在場上的表現更是獲得了主教練佩萊格里尼的認可。的確，無論在訓練還是比賽，阿洛都格外投入，敬業精神絕對不輸給隊中任何人，過去外界印象中的巴西外援那種偷懶的現象在阿洛身上完全看不到。

正是因為積極的訓練態度，加上靈敏的嗅與精湛的射術，最終讓佩萊格里尼絕定留下阿洛，在2017賽季繼續成為華夏幸福隊的外援。不過當時很多人認為，阿洛可能只是第五外援人選，畢竟在中超都在引進大牌前鋒的時候，華夏幸福也可能會投入重金引進國際級的前鋒。而特別是在中超出了新政的時候，外界甚至認為華夏幸福可能會換掉野牛，去引進名氣更大的外援。

但是，隨著準備期的訓練不斷深入，佩工決定不再尋找鋒線的其他外援，阿洛伊西奧正式留在了隊中。這也意味著，如果華夏幸福隊在比賽中要加強進攻，阿洛就會更多的出場機會。而在熱身賽中，阿洛的表現也沒有讓佩工失望，很多場熱身賽都有進球。

非常有意思的是，已經融入到球隊的阿洛已經與隊友有了一定的默契，特別是尋找隊友為自己傳球時，阿洛不是去呼叫隊友的名字，而是大聲喊出自己的名字。這樣一來，隊友就知道野牛開始要球了。於是，只要阿洛能夠跑出空檔，隊友就會把皮球及時傳過來。看得出，這已經是野牛和隊友之間的一個小默契。

目前，華夏幸福的引援已經接進尾聲，阿洛也將成為隊中惟一的外援前鋒，新賽季他也勢必為球隊擔承更多的進攻任務。當然，他也需要與其他外援一起競爭3個出場名額。（袁野）