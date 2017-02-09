意甲進行第18輪1場補賽，AC米蘭客場1比0絕殺博洛尼亞，終結正式比賽4連敗和聯賽3連敗，近5輪首勝。上半時，羅馬尼奧利因傷下場，另1名中衛帕萊塔則累計2張黃牌被罰下。下半時，庫茨卡也兩黃下場。終場前，德烏洛費烏助攻帕沙利奇絕殺。