圖文-[意甲]博洛尼亞0-1AC米蘭 兇狠放倒北京新浪網 (2017-02-09 06:01)
意甲進行第18輪1場補賽，AC米蘭客場1比0絕殺博洛尼亞，終結正式比賽4連敗和聯賽3連敗，近5輪首勝。上半時，羅馬尼奧利因傷下場，另1名中衛帕萊塔則累計2張黃牌被罰下。下半時，庫茨卡也兩黃下場。終場前，德烏洛費烏助攻帕沙利奇絕殺。
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